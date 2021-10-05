اعتراض تركماني على عودة بارزاني لكركوك

أبدى نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، الثلاثاء، اعتراضه على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك في الوقت الحالي.

وقال بكر ل /المعلومة/، “نحن لا نعترض على عمل أي طرف سياسي بشرط أن يعترف بالوضع الحالي في كركوك”.

وأضاف أن “على الحزب الديمقراطي الاعتذار عن الأخطاء السابقة التي حدثت في كركوك من قبله، ويؤمن بالوضع الجديد وأن لايعمل على إشاعة الفوضى الأمنية في المدينة”.

وصرح القيادي في الحزب الديمقراطي دياري حسين بأن مقرات الحزب ستفتح في كركوك خلال الأيام المقبلة.