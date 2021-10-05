محلل سياسي : : الاحزاب السنية ستدخل في صراع كبير ازاء مقعد رئيس البرلمان

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان الاحزاب السنية ستدخل في صراع كبير للحصول على مقعد رئيس البرلمان، لافتا الى ان بعض الاحزاب ستذهب باتجاه الكتلة الاكبر من اجل الحصول على دعمها في التصويت لمرشح رئاسة البرلمان.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الصراع السني بدأ مبكرا ومنذ اكثر من 3 اشهر حول الانتخابات والمرشحين، اذ شهدت المحافظات التي فيها ثقل احزاب المكون عمليات تسقيط سياسي فضلا عن تصفية حسابات”.

واضاف ان “الصراع سيزداد خلال الايام المقبلة خصوصا التي تعقب الانتخابات، حيث سيتم تبادل الاتهامات بين الاحزاب حول تزوير نتائج الانتخابات فضلا عن الطعون التي سيتقدم بها بعض الاطراف من المكون السني”.

وأوضح البياتي، ان “الاحزاب السنية الفائزة بالانتخابات ستتصارع حول منصب رئاسة البرلمان، اذ ستميل بعضها للتحالف مع بعض الكتل الاخرى وخصوصا الكتلة الاكبر بهدف الحصول على دعما من اجل تمرير مرشحها لرئاسة المجلس التشريعي”.