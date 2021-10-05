الفتح: سنعمل على توفير الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني

أكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على توفير الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني العراقي خلال الدورة النيابية المقبلة والوقوف بوجه كل محاولات التجويع التي من شأنها المساس بحياة المواطن البسيط.

وقال عضو تحالف الفتح عن محافظة ذي قار قسطل الحجامي في تصريح ل/المعلومة/، ان” المتضرر الأول من رفع سعر صرف الدولار هو المواطن البسيط نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية الذي اثر سلبا على الحياة العامة للفرد والمجتمع”.

وأشار الحجامي الى ان” تحالف الفتح لن يقف مكتوف اليدين امام من يريد تجويع وقتل الفرد العراقي والمساس بمتطلبات العيش الكريم ومنع اي محاولة مساس بالاقتصاد الوطني”.

ولفت الى ان” تحالف الفتح والقوى الشيعية الاخرى ستعمل خلال الدورة البرلمانية المقبلة على إرجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده”.

ويستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابية منذ عام 2005، والتي تكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها انتخابات مبكرة جاءت بعد احتجاجات واسعة