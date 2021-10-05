حقوق: حرمان أبناء الحشد من الانتخابات نكران لتضحياتهم

انتقدت حركة حقوق، الثلاثاء، الإجراءات التعسفية لمفوضية الانتخابات بحرمان الشخصيات الجهادية من الترشح للانتخابات النيابية.

وقال عضو الحركة عن بابل، حسين الكرعاوي، في تصريح صحفي انه” نشكل كثيرا على مفوضية الانتخابات عدم تقديرها للتاريخ الجهادي لشخصيات الحشد الشعبي واستخدام إجراءات اقل ما يقال عنها تعسفية لحرمانهم من خوض الانتخابات المقبلة”.

ولفت الى ان” حركة حقوق تقف بالصف مع الحشد الشعبي وتستنكر اي اجراء تقوم به المفوضية من اجل استبعاد أبناء الحشد الشعبي من خوض التجربة السياسية”.

وأشار الى ان” وجود المفوضية في الوقت الراهن سببه الحشد الشعبي وبالتالي لا يمكن ان تواجه هذا الجميل بإجراءات غير قانونية تجاه شريحة ضحت للعراق واستطاعت ان تثبت اركان الامن للعملية السياسية”