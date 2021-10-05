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العثور على 14 صاروخ نمساوي في بغداد


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط 14 صاروخاً نمساوياً جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقالت الاتحادية في بيان إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من ضبط 14 صاروخاً نمساوياً في منطقة جابر الانصاري جنوب شرق بغداد".

واضافت، "تم رفع جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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