الهيئة القضائية تتخذ قراراً باستبعاد المرشح "حيدر الملا"

صادقت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، على قرار استبعاد المرشح في تحالف تقدم حيدر الملا عن السباق الانتخابي ورد الطعن المقدم.

وقالت مصادر قضائية ان "الهيئة القضائية للانتخابات صادقت على قرار استبعاد المرشح في تحالف تقدم حيدر الملا عن السباق الانتخابي".

وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة الماضي، استبعاد المرشح عن تحالف "تقدم" من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.