الحشد الشعبي يوضح بشأن استبعاده من التصويت الخاص

بين الحشد الشعبي، الاثنين، إن استبعاد الحشد من التصويت الخاص كان عبارة عن خطأ فني. وقال مساعد رئيس اركان الحشد الشعبي ابو علي الكوفي في تصريح صحفي إن ” أبناء الحشد الشعبي سيمارسون حقهم الدستوري والقانوني في العملية الانتخابية بطرق أخرى وسيتم نقلهم في سيارات الحشد الى مراكز الاقتراع “.

وأضاف أن “استبعاد الحشد الشعبي من التصويت الخاص كان خطأ فنيا كبيرا لكن هذا لا يمنع من وجود طرق أخرى لدعم العملية الانتخابية من قبلنا “.

وأشار الى ” ضرورة الحشد الشعبي ومشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية لكونه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ستساهم جميعها في المشاركة “. يذكر أن جميع القوات الامنية بكافة صنوفها ستنتخب بنظام الخاص الا الحشد الشعبي تم استبعاده من التصويت الخاص .