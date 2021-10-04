القيادي بتحالف الفتح محمد البياتي : : اميركا والكيان الصهيوني اول الساعين لإفشال الانتخابات

اكد تحالف الفتح، الاثنين، على فشل كل المراهنات بشان تأجيل الانتخابات ودحض كل الحجج بشان فشلها.

وقال القيادي في التحالف، محمد البياتي، في تصريح صحفي، ان” اميركا والكيان الصهيوني كانوا في مقدمة المراهنين على فشل كل التوقيتات الانتخابية وتأجيلها الى اشعار اخر بعد الاتفاق الجماعي للقوى الوطنية”.

واضاف، ان” المنافسة اليوم بين المرشحين محتدمة ووصلت مراحل لا يمكن العودة فيها غير اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ودحض الدعم الدولي لاسيما البريطاني الذي كان يراهن على تأجيل الانتخابات”.

وأشار الى اننا” ذاهبون الى الانتخابات لا محال وما يقال هنا وهناك انتهى امره ولم يعد بالإمكان الالتفات الى الوراء والنظر في المقترحات كون كل شيء سيتم النظر فيه بعد ظهور النتائج”.