تكسترون للطيران تحصل على عقد صيانة بقيمة اكثر من 15 مليون دولار في العراق

حصلت شركة تكسترون للطيران العسكرية الامريكية على عقد صيانة بقيمة 15 مليون و 699 الفا و 11 دولارا أمريكيًا مع كلفة بنود عقد التكلفة بالإضافة إلى الرسوم الثابتة والتكلفة القابلة للاسترداد لدعم واستدامة برنامج تنين السلام العراقي التابع للقوة الجوية العراقية.

وذكر موقع وزارة الدفاع الامريكية في خبر ان “العقد يوفر خدمة الصيانة الميدانية وادارة البرنامج والهندسة الميدانية والاصلاح والعودة “.

واضاف ان ” العقد سينفذ في قاعدتي ويتشيا في ولاية تكساس وقاعدة الشهيد محمد علي الجوية بالعراق ، كما يتضمن هذا العقد مبيعات عسكرية أجنبية إلى العراق وهو نتيجة استحواذ من مصدر وحيد”.

وتابع ان ” من المتوقع ان يتم الانتهاء من العقد بحلول الثلاثين من ايلول عام 2022 وهو يتضمن عملية ادامة دورة الحياة للطائرات العراقية بالاشتراك مع قاعدة رايت باترسون الجوية في ولاية اوهايو “.

يذكر ان برنامج تنين السلام العراقي هو دعم أسطول من ست طائرات مهام خاصة من طراز كينغ اير 350 الامريكية لمهام الاستطلاع والنقل.