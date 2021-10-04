مجلس القضاء الأعلى يصدر مجموعة قرارات بشأن يوم الاقتراع

اتخذ مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، مجموعة قرارات بشأن الانتخابات ويوم الاقتراع.

وذكر بيان لمجلس القضاء إن “مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الخامسة عشر برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.

وأضاف، أن “المجلس ناقش موضوع انتخابات مجلس النواب العراقي، وقرر تشكيل هيئات قضائية في كافة المناطق الاستئنافية في يوم الاقتراع الموافق 10-10-2021 للنظر في الجرائم والمخالفات التي ترتكب اثناء العملية الانتخابية، والتأكيد على تشديد الإجراءات القانونية لحماية صور ودعايات المرشحين للانتخابات”.

وتابع أن المجلس “أقر ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

كما ناقش المجلس وفقا للبيان “موضوع القاء القضاة محاضرات في مادة (المحكمة الافتراضية) في كليات القانون وقرر تشكيل لجنة لاختيار السادة القضاة المرشحين لها”.