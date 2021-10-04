قيادي كردي يصف حكومة كردستان بـ” قطاع طرق “

وصف القيادي الكردي محمود شيخ وهاب، الاثنين، إن الحكومات الكردية هي حكومة ” قطاع طرق” .

وقال وهاب في تصريح صحفي إن ” نسبة المشاركة في العملية الانتخابية في اقليم كردستان لا تتجاوز نسبة ال20 % وجاءت هذه الاحصائية بعد التجارب التي مرت على الحكومة في كردستان “.

وأضاف أن ” الامل جداً ضعيف في المشاركة الانتخابية في كردستان والحكومة الكردية فاشلة ولا أمل بها “.

وبين أن ” الحكومة الكردية وجميع الحكومات العربية التي اخذت الحكم سواء في كردستان او الحكومة المركزية جميعها حكومات فاشلة “.

وأشار الى ” ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة ستحدد مصير العراق وهي السبيل الوحيد لانقاذ العراق اذا اتت بحكومة جيدة تعمل بصالح الشعب والمواطنين “.