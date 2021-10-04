القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : اخراج القوات الامريكية سيكون من أول ملفاتنا في البرلمان المقبل

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاثنين، بان اول ملفات الحكومة المقبلة اخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال الخدران في حديث صحفي ان “اخراج القوات الامريكية من العراق نعتبره اولوية مطلقة في المشهد الامن العام في البلاد ولاتراجع عنه ولايمكن ان يكون ملف ثانوني ولو تغيرت الحكومة بعد انتخابات تشرين”.

واضاف، ان”اول الملفات للحكومة المقبلة هي اخراج القوات الامريكية وفق التوقيتات الزمنية المعروفة”، مؤكدا بانه “لاتهاون في هذا الاطار لان وجودها لايخدم امن واستقرار البلاد باعتباره تقف وراء كل من شانه تعكير صفو الهدوء”.

واشار الى ان “بغض النظر عن نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وبقية الملفات يبقى اخراج القوات الامريكية محور ثابت لاتراجع عنه او تهاون”.

يذكر ان خروج القوات الامريكية مطلب شعبي وهناك قرار نيابي داعم لهذا التوجه.