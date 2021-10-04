الخبير الامني صفاء الاعسم : عمليات الحشد لمطاردة داعش ستمنع الاعتداء على المراكز الانتخابية

كشف الخبير الامني صفاء الاعسم، الاثنين، عن تلقي القوات الامنية تحذيرات جدية بشان عمليات ارهابية مرتقبة خلال الايام المقبلة في المناطق المحررة بالتزامن مع الانتخابات، مبينا ان عمليات الحشد في المناطق الخطرة منعت داعش من شن عمليات نشطة ضد المراكز الانتخابية.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان “الحشد الشعبي ضمن المنظومة الامنية وقد شرع بعدة عمليات قرب ناحية جرف النصر شمالي بابل واطراف كربلاء وكذلك ديالى وصلاح الدين ونينوى”.

واضاف ان “تلك العمليات هي رد فعل لمعلومات استخبارية تلقتها الاجهزة الامنية بشان عزم العصابات الارهابية بشان استهداف المراكز الانتخابية والتاثير على الناخبين”.

واشار الاعسم الى ان “تلك الاعتداءات ستكون منسقة ومدروسة من اجل تقليل اعداد الناخبين في اطراف معينة وزيادته في مناطق اخرى ضمن استراتيجية صعود بعض الاطراف السياسية على حساب خصومهم”.