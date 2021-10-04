أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 8 عجلات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الأوسط.

وقال المتحدث باسم الهيأة علاء الدين القيسي، انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي وبناء على معلومات شعبه الاستخبارات والتراخيص تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين معدة للتهريب".

وتابع، "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (ثمانية عجلات دون الموديل ممنوعة من الاستيراد) مخبأة خلف المواد المصرح عنها".

واشار القيسي الى، انه "تم تشكيل لجنة موسعة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".