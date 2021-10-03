الصحة توضح إجراءتها بشأن الانتخابات

أكدت وزارة الصحة، الاحد، على وجود فرق صحية ستكون متواجدة في جميع اماكن الاقتراع.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة د.ربى فلاح في تصريح صحفي إن ” الوزارة ستكون حاضرة من خلال الفرق الصحية التي ستكون متواجدة ومنتشرة في جميع مراكز الاقتراع “.

وأضافت أن ” مهمة الفرق هي متابعة الاجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم وتعفير المراكز الانتخابية “.

وأشارت الى ” وجود خطة محكمة ستعلن عنها لاحقاً لحماية الانتخابات والناخبين من فايروس كورونا”. ولفتت الى ” ضرورة الاهتمام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والتاكيد على اخذ اللقاح قبل الانتخابات “.