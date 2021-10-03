الاتحاد الوطني الكردستاني يجدد تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية

نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام جباري، الأحد، تنازل حزبه عن منصب رئاسة الجمهورية في الدورة القادمة لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال جباري في حديث صحفي إن “الحزب مايزال متمسكاً بمنصب رئاسة الجمهورية ويعتبره استحقاقا سياسيا وانتخابيا”.

وأضاف أن “بث هذه الأخبار هدفها الضغط السياسي، والمنصب هو من حصة الاتحاد الوطني بحسب الاتفاق السابق بين الحزبين، ونتائج الانتخابات هي الفيصل أيضا”.

وكانت السياسية الكردية سروة عبد الواحد قد أكدت في تغريدة لها على تويتر تنازل الاتحاد الوطني عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي مقابل أمتيازات مالية وسياسية