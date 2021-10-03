مكتب انتخابات كربلاء يكشف عن عدد مراكز الاقتراع الخاص والعام

اعلن مكتب كربلاء الانتخابي، الاحد، عن تجهيز 13 مركز اقتراع للتصويت الخاص، و244 مركز اقتراع للتصويت العام.

وقال مدير الإعلام في المكتب رزاق الاسدي في حديث صحفي ان “مكتب كربلاء استنفر جميع طاقاته على جميع المستويات حيث تم توزيع بطاقات الناخب البايومترية بنسبة بلغت اكثر من 91 بالمئة”.

واضاف الاسدي ان “المكتب يستعد للتصويت الخاص حيث جهز 13 مركز اقتراع للتصويت الخاص، بواقع 61 محطة ومركز واحد للنازحين يحتوي على محطة واحد”.

واشار الى “تجهيز 244 مركز اقتراع للتصويت العام تحتوي على 1690 محطة”، مبينا ان المخالفات التي تم رصدها للمرشحين بلغت 40 مخالفة تم ارسلها الى اللجنة المختصة في المركز الوطني لاتخاذ الاجراءات.