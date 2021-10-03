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ضبط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ طريبيل الحدودي


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بأكثر من (٨٧) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل الحدودي

المتحدث الرسمي بأسم الهيأة علاء الدين القيسي قال في بيان ان "منفذ طريبيل الحدودي تمكن من ضبط وإحباط عملية هدر بالمال العام بقيمة تجاوزت السبعة والثمانون مليون دينار عراقي تمت من خلال التلاعب بالرسوم الكمركية والضريبية لمعاملات انجزت في المنفذ".

واضاف البيان انه "بعد إجراء المطابقة والتدقيق في نقطة البحث والتحري تم ضبط عجلتين محملة بمادة (أسلاك وكابلات كهربائية) ومن خلال تدقيق المعاملة وفاتورة الشراء تبين وجود هدر بالمال العام بقيمة (87494532) حسب كتاب الإحالة ومحضر الضبط".

وتابع انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

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