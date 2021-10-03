العامري: نرفض استخدام المال والسلاح والتدخل الأجنبي بالانتخابات

اعتبر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، أن المؤسسة الامنية اليوم من أفضل المؤسسات في المنطقة، فيما اعرب عن رفضه استخدام المال والسلاح والتدخل الاجنبي في الانتخابات.

وقال العامري من برطلة في نينوى، "استطعنا بناء مؤسسة الحشد التي تضم بين صفوفها كل مكونات الشعب العراقي وتمكنا من بناء المجموعة الامنية التي تضم الحشد والجيش والشرطة ومكافحة الارهاب".

وأضاف أن "المؤسسة الامنية اليوم تعتبر من افضل المؤسسات بالمنطقة في محاربة الارهاب"، مشيراً الى أن "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية يمكن ان تكون خارطة طريق لعبور العراق الى بر الامان".

ولفت الى أن "المرجعية اكدت ضرورة المشاركة في الانتخابات وهو الطريق الاسلم للعبور بالبلد من موضوع الفوضى والانسداد السياسي"، مشدداً بالقول "من خلال صناديق الانتخابات يكون التغيير والتخلص من المشاكل التي يعاني منها العراق".

وتابع "لا نقبل ابدا ان يتم تهديد الناس بالسلاح ويجب ترك حرية الاختيار للمواطن لمن يريد"، معرباً عن رفضه "اي استخدام للمال والسلاح ونرفض اي تدخل اجنبي بالانتخابات".