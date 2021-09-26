المطلبي: المؤتمر الذي حدث في اربيل كان لزعماء من السنة يمهدون للتطبيع مع الكيان الصهيوني

بين النائب السابق سعد المطلبي،إن المؤتمر الذي حدث في اربيل كان لزعماء من السنة يمهدون للتطبيع، متهما الحكومة اللامبالاة.

وقال المطلبي في تصريح صحفي لا ” اعتقد ان الحكومة ستتخذ إجراء بشأن هذه المؤتمر ومن المحتمل أن تضعه تحت بند حرية التعبير ” مبيناً أن ” المؤتمر يمثل فقط من كان داخل المؤتمر “.

ولفت الى أن ” التطبيع مرفوض من جميع الشعب العراقي والمرجعية والجماهير ولا نسمح بأي شكل من الاشكال أن يتم الحديث بهذه الامر “.

وأشار الى “القانون لا يسمح بهذا الامر ولا المرجعية ولا الشعب لذلك على الحكومة التدخل فوراً واعتقال من كان في المؤتمر “.

حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة، أن زعماء قبائل عراقيين بارزين في اربيل دعوا لأول مرة علانية إلى التطبيع مع إسرائيل