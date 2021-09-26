تنسيقية عشائر المناطق المحررة بديالى : سنعلن البراءة من اي شخصية حضرت مؤتمر اربيل

اكد عضو تنسيقية عشائر المناطق المحررة في ديالى احمد الجبوري،، أنه سيتم البراءة من اي شخصية حضرت مؤتمر اربيل.

وقال الجبوري في حديث صحفي ان “موقفنا الوطني من القضية الفلسطينية لن يتغير ونعتبر الكيان الصهيوني مغتصب لاراضي العرب في القدس الشريف وبقية المناطق الاخرى”.

واضاف، اننا “سنعلن البراء من اي شخصية عشائرية يثبت حضورها مؤتمر اربيل للتطبيع مع الكيان المغتصب ولن نتسامح مع اي خطوات تهدف لعقد علاقات مع كيان مجرم قتل الالاف من الاشقاء الفلسطينيين”.

واشار الى ان “ما حدث في اربيل خطوة خطيرة جدا تستدعي موقف حكومي من بغداد والاقليم في رد من يحاول التطبيع مع كيان متطرف”.

واثار مؤتمر اربيل للتطبيع مع اسرائيل حفيظة القوى والعشائر العراقية بشكل كبير في كل المحافظات.