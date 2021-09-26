قانوني يوضح عقوبة من يروج او يذهب باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عقوبة من يروج او يذهب باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا الى ان مجرد الترويج لهذا الموضوع فانه سيخلق فتنة داخل العراق.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “المادة الثانية من الدستور بينت ان الاسلام هو دين الدولة والشريعة الاسلامية تؤكد على ان اليهود هم اشد عداوة للمؤمنين، ومن حيث الدستور العراقي فانه منع اي نهج يحرض على العنصرية او الطائفية”.

واضاف ان “قانون العقوبات العراقي في مواده 164 و201 عاقب بالاعدام لكل من يروج فكريا ومعنويا للكيان الصهيوني”، مبينا ان “الكيان الصهيوني ارتكب مجازر وجرائم بحق الانسانية في فلسطين وقطاع غزة، وهناك عشرات الدعاوى اقامتها فلسطين في محكمة الجنايات الدولية”.

وأشار التميمي الى ان “التطبيع سيحدث مشاكل وفتنة داخل لاعراق خصوصا ان الشعب يرفض هكذا موضوع، والدستور يرفض ذلك وكذلك الحكومة”.