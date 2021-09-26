رئيس هيأة المنافذ الحدودية ينفي الاخبار المتداولة حول كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودية ودخول اعداد من الزائرين

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، حقيقة كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودي، ودخول زائرين.
وقال الوائلي في مقطع مصور، ، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودية ودخول اعداد من الزائرين".
وأوضح، أنه "هناك نحو 5 آلاف زائراً إيرانياً عالقاً بين الحد العراقي والإيراني، وجاء توجيه من رئيس مجلس الوزراء بالسماح لدخولهم من أجل أداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
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