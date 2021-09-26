تركمان ديالى: تغلغل “اسرائيل” في كردستان العراق كان وراء مؤتمر اربيل

اكد السياسي التركماني احمد اوغلو، بان تغلغل اسرائيل في كردستان العراق كان وراء مؤتمر اربيل الاخير.

وقال اوغلو في حديث صحفي ان” موقف تركمان ديالى ثابت ومؤحد في رفض اي تطبيع مع اسرائيل ونعتبرها كيان مغتضب لحقوق الشعب الفلسطيني “.

واضاف اوغلو،ان” مؤتمر التطبيع في اربيل كشف عن حقيق تغلغل اسرائيل في كردستان العراق خاصة وان اقامة مثل هذه المؤتمرات تتم من خلال موافقات رسمية بالاضافة الى حضور شخصيات تروج لفكرة التطبيع من الخارج”.

واشار الى ان” مؤتمر اربيل كشف كل الاوراق ونزع القناع عن الكثيرين لكن المثير للجدل هو حضور شخصيات حكومية لمؤتمر محظور ومرفوض من قبل كل المكونات ما يستدعي وقفة جادة لمعرفة حجم التغلغل الاسرائيلي في جسد الحكومة العراقية واقليم كردستان باعتبارها جزء من المنظومة العراقية”.

واثار اقامة مؤتمر للتطبيع في اربيل ثورة غضب شعبية في العراق بسبب رفض كل المكونات لهذه الخطوة “