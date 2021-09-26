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اعتقال أربعة أشخاص بينهم اثنان بحوزتهما "منشورات تحريضية" في بغداد


أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عن اعتقال أربعة أشخاص بينهم اثنان بحوزتهما منشورات تحريضية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد ان القت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد يوم امس إرهابيين اثنين ضمن سيطراتها وتحديد سيطرة الشعب وسيطرة بغداد واسط وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتكثيف الجهود باشراف وتواجد اللواء حسن خنجر مدير شؤون السيطرات على رأس القوة وبالفعل تمكنت المديرية المذكورة من القاء القبض على إرهابيين اثنين ايضا هذا اليوم".

وأضافت أن "الأول حاول النفاذ من سيطرة البوعيثة مطلوب الى مديرية مكافحة الارهاب حيث تم تسليمه الى جهة الطلب فيما القي القبض على المتهم الثاني والذي يعد من الإرهابيين المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن سيطرة بغداد واسط حيث تم تسليمه الى احد مراكز الشرطة التابعة للقيادة".

ولفتت الوكالة الى أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود اثنين من المتهمين وبحوزته منشورات تحريضية هدفها خلط الاوراق وتضليل الناس وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة امر الفوج والتفتيش على المتهمين وضرورة القاء القبض عليهما وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم منشورات تدعو الى التحريض على توجهات دينية هدفها خلق حالة من الفوضى بين صفوف المواطنين".

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