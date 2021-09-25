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النائب سركوت شمس الدين : حكومة الاقليم شكلت قوة من السوريين لقمع تظاهرات كردستان


كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين،  السبت، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتشكيل قوة من السوريين الكرد لقمع التظاهرات الشعبية، فيما افصح عن وجود 200 الف موظف فضائي في الإقليم.

وقال شمس الدين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة إقليم كردستان العراق وبعد احداث سوريا شكلت قوات روش السورية من اجل استخدامهم في قمع المتظاهرين في كردستان”.

واضاف ان ” الاحزاب في كردستان تتكتم على وجود اكثر من  200 الف فضائي بين موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين للحصول على رواتبهم من بغداد”.

واشار شمس الدين الى ان “اكثر من 50 الف حارس شخصي في الاقليم يعتبر نصفهم فضائيين”، لافتا الى أن “الفضائيين في الاقليم جزء منهم من الاحزاب واللجان المشكلة مسيسة”.

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