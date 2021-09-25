المفوضية: نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع

كشف عضو دائرة اعلام مفوضية الانتخابات عماد جميل عن موعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية، مبينا ان السيرفرات موجودة فقط بالمكتب الوطني ببغداد ولاتوجد خارج العراق.

وقال جميل في تصريح متلفز ان ” النتائج ستعلن خلال 24 ساعة فقط واذا تاخرت فهناك مشاك وان اكثر من مليون و 900 الف منتسب مشمولين بالانتخابات”.

واضاف ان ” المراكز الانتخابية في سنجار موجودة وستفتح خلال ايام الاقتراع وانه من ال مستحيل ان تستخدم البطاقة البايومترية خلال الانتخابات مرتين”.

واوضح ان ” السيرفرات موجودة فقط بالمكتب الوطني ببغداد ولاتوجد خارج العراق وان البطاقة البايومترية اكثر امان وسهولة من الالكترونية”.