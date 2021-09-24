شركة طاقة أوروبية تقر بدفع الرشاوى في العراق والسعودية والإمارات

توصل مزود خدمات حقول النفط “بتروفاك” اليوم إلى اتفاق لتخفيف العقوبة مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في إطار التحقيق في تعاملات الشركة السابقة في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم المكتب إن “بتروفاك” البريطانية التي كان لها حضور بالمحكمة اليوم، وجهت لها سبعة اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.

وأشارت الشركة المسجلة في لندن إلى أنها ستقر بالاتهامات السبعة المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين في مجموعة “بتروفاك” من عرض أو تقديم الرشوى للوكلاء في مشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.

وقالت الشركة إن جلسة النطق بالحكم من المقرر عقدها في محكمة ساوثوارك كراون بلندن من يوم الاثنين القادم.

وقال رينيه ميدوري رئيس مجلس إدارة الشركة: “قمنا بإصلاح جوهري لنظامنا الداخلي، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعم الرشوة”