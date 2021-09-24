مفوضية الانتخابات توضح آلية عمل المعلمين كموظفين في عملية الاقتراع

أوضحت مفوضية الانتخابات اليوم الجمعة، آلية عمل المعلمين كموظفين خلال عملية الاقتراع المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

وقالت مساعد الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة؛ إن “عدد موظفي الاقتراع هم 553 ألف موظف من جميع الفئات الخريجين والمعلمين”، موضحة أن “المعلمين نتعامل معهم حالهم حال المتقدمين من موظفي الاقتراع”.

وبينت أن “المفوضية كان احتياجها إلى 309 آلاف موظف أساسي أما العدد الباقي يكون احتياط ومدرب لأي طارئ قد يحصل أثناء الانتخابات”