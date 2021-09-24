استشهاد طفل واصابة اثنين في قصف ارهابي استهدف مجمع سكني في ديالى

اكد مصدر حكومي في ديالى، الجمعة، استشهاد طفل واصابة اثنين اخريين في قصف ارهابي استهدف مجمع سكني شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ،ان” مجمع حمرين السكني (63كم شمال شرق بعقوبة) استهدف بصاروخ كاتيوشا قبل قليل ما اسفر عن استشهاد طفل واصابة اثنين اخريين بجروح”.

واضاف المصدر،ان” الاستهداف هو الثاني من نوعه للمجمع خلال العام الجاري من قبل فلول داعش الارهابي”.

ويعد مجمع حمرين والذي يقع على اطراف بحيرة حمرين من جهة الشرق من المجمعات التي انشات قبل اكثر من 30 سنة”