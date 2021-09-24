عمليات كربلاء: الخطط الامنية تسير وفق ما خطط لها والطرق لا زالت مفتوحة امام الزائرين

أكدت قيادة عمليات كربلاء ان الخطط الامنية تسير بانسيابية عالية، فيما لا زالت العجلات تصل الى القطع القريبة من مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد فاهم الكريطي في حديث صحفي ان “الخطط الامنية المرسومة من قبل القيادات الامنية والخاصة بالزيارة الاربعينية تسير وفق ما خطط لها بانسيابية عالية بالتنسيق مع جميع الاجهزة الامنية المشاركة في عملية تأمين الزائرين”.

وأضاف الكريطي أن “الطرق لا زالت مفتوحة امام الزائرين وتصل الى اقرب نقطة من مركز المدينة حددتها القيادات الامنية والحكومة المحلية”