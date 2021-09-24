الانبار تصدر قراراً بشأن حركة عجلات الحمل القادمة من الحدود

أصدر قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، اليوم الجمعة، عن قرار يتعلق بحركة عجلات الحمل القادمة من الحدود الدولية.

وقال الغنام في بيان، إنه "لتسهيل حركة عجلات الحمل الكبيرة القادمة من الحدود الدولية (الرطبة)، ولإعطاء صورة متميزة عن الاجراءات الامنية في محافظ الانبار، تقرر إلغاء الموافقات التي كانت تمنح لعجلات الحمل في سيطرة ٧ كم".

وبين، أن "سيتم السماح لهم بالمرور والدخول بعد التفتيش بالسونار فوراً".