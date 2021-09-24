العراق يدفع 17 مليون دولار عن قيمة شراء شاحنات عسكرية امريكية

حصلت شركة اوشكوش العسكرية الامريكية المحدودة على عقد ثابت السعر بقيمة 16 مليون و 708 الف و 548 دولارا امريكيا لبيع شاحنات نقل تكتيكية لنقل المعدات الثقيلة لعدة دول بينها العراق .

وذكر موقع وزارة الدفاع الامريكية في خبر ان ” طلب العطاء تم تقديمه عبر الانترنت ، فيما سيتم تنفيذ العمل في أوشكوش ، ويسكونسن ، مع تاريخ الانتهاء التقديري في 31 كانون الاول من عام 2022″.

واضاف ان “ذلك يأتي في اطار الالتزام بالمبيعات العسكرية للسنة المالية 2019 لدول العراق وماليزيا ولبنان بالمبلغ المذكور في وقت التعاقد مع قيادة الجيش الامريكي من ولاية ديترويت “.

ولم يذكر الموقع عدد الشاحنات العسكرية المصدرة الى كل بلد او يذكر المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة .