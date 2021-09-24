النائب حامد الموسوي يحذر من تداعيات كارثية ازاء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، من استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى ان هذا الامر ستكون له تداعيات كارثية على المواطن العراقي.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “اغلب الشعارات التي تطلق بشأن دعم المنتج الوطني ماهي الا شعارات فضفاضة لانها لاتستند الى خطط حقيقية وواقعية”.

واضاف ان “كل حكومة تمسك بالسلطة في العراق تأتي وتطلق شعارات معينة ولكن من دون اي تحقيق اي فائدة للمواطن، حيث مازال الوضع متردي الى يومنا هذا ولم تحقق الحكومة اي منجز يذكر”.

وبين ان “هناك طرف سياسي مهم بالبرلمان كان يقاتل داخل مجلس النواب من اجل رفع سعر صرف الدولار ودعم الانتاج الوطني، الا ان الامر انعكس سلبا على واقع المواطن بسبب الوضع الكارثي الذي تسبب به ارتفاع سعر صرف الدولار”.