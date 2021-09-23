العثور على وكر لداعش الارهابي في صلاح الدين

عثرت قوات الرد السريع، ، على وكر لداعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان ان “قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد صدور الامر من المقر المسيطر لطوزخورماتو تمكت من تنفيذ واجب تفتيش في قاطع المسؤولية في منطقة حاوي بير احمد الى حاوي بسطملي ضمن طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “القوات عثرت على وكر للإرهابيين وعبوتين ناسفتين وقاذفة RBG7 ، وعدد من مخازن بندقية كلاشنكوف، وتم تدمير الوكر والمواد المضبوطة”.