القبض على 3 متهمين يجمعون معلومات عن خطط القوات الامنية في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن خطط وكمائن القوات الامنية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان لها ان “مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين يقومون بجمع معلومات عن كمائن ودوريات ونقاط الجيش في قاطع مسؤولية الفرقة 14”.

واضافت ان “عملية إلقاء القبض جاءت حسب معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمت العملية في قرية الخازر بمنطقة الزاب في محافظة كركوك بالتعاون مع استخبارات ارهاب كركوك، بعد أن خرجت قوة من الفرقة 14 والفوج الرابع في اللواء 51 والقت القبض عليهم، اذ جرى اصدار مذكرات قبض بحقهم وتسليمهم اصولياً الى جهة الطلب أصوليا”.