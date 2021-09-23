الخدمات النيابية: الحلبوسي جيّر البرلمان لصالح الانبار

انتقدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الخميس، أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال فترة رئاسته، مؤكدا أنه جيّر المجلس لصالح الانبار ولم يعمل كرئيس مجلس نواب للعراق.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في حوار معه إن “محمد الحلبوسي لم يعمل كرئيس مجلس نواب للعراق بل عمل بوصفه رئيس مجلس نواب للانبار”.

وأضاف العطافي، أن “الكتل الشيعية منحت الثقة لوزارة التخطيط لكن الوزارة سارت بمنهج تعطيل مشاريع الوسط والجنوب”، مشيرا الى أن “الحلبوسي استغل اموال وتخصيصات تلك المناطق”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم انتقد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عدم عقد جلسات البرلمان على الاقل في الفترة المتبقية لاجراء الانتخابات، لافتا الى ان بعض القوانين جاهزة للتصويت ولاتحتاج غير تحقيق النصاب من اجل تشريعها.