نائبة : الحلبوسي أكثر المسؤولين خرقا لتعليمات الحكومة باستغلال موارد الدولة

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر , الاخميس , ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأكثر مسؤولين خرقا لتعليمات الحكومة بعدم استغلال موارد الدولة من قبل المسؤولين في حملاتهم الانتخابية , مبينة ان الحكومة ترى وتسمع خروقات الحلبوسي لكن دون محاسبة .

وقالت شاكر في تصريح صحفي , ان ” التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها حكومة الكاظمي بمحاسبة المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المناصب في حال استغلالهم لموارد الدولة لم يتم تفعيلها ومحاسبة المخالفين ” .

وأضافت ان “رئيس مجلس النواب هو الأكثر مخالفة للتعليمات قياسا ببقية المسؤولين الا ان الحكومة ترى وتسمع خروقات الحلبوسي لكن دون محاسبة “.

وتابعت شاكر، ان “هناك مثال واحد من عدة خروقات ارتكبها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو استخدامه لطائرة عسكرية يرافقه عدد من اغضاء كتلته للترويج لحملتهم الانتخابية خلال زيارته الى محافظة نينوى , فضلا عن عقد لقاءات مع المسؤولين والعشائر والوجهاء في محافظة الانبار وتجييره للمشارع المنجزة في المحافظة رغم ان المحافظة أنجزت تلك المشاريع وفق خطة حكومية وباموال الدولة ” .