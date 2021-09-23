النائب محمد البلداوي يحذر من استخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، من استخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية واعتبره جريمة كبرى .

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن ” القانون منع استخدام نفوذ الدولة وتسخير مواردها في الحملات الانتخابية لكنه لم يعف المرشح من منصبه قبل 6 اشهر ” مبيناً أن ” هناك رتب كبيرة في الدولة يجب أن تعفى من مناصبها قبل الانتخابات “.

وبين أن ” هناك تفرد بالسلطة واستخدامها من قبل اصحابها لتحقيق مصالح شخصية وضمان الفوز في العملية الانتخابية “.

وأشار الى “ضرورة معالجة هذه الحالة قبل أن نفقد السيطرة على الانتخابات لانه خطر جديد يداهم الانتخابات من جميع الجوانب “.