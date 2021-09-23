صادقون: لن نقبل باي مفاوضات تتضمن حل الحشد الشعبي

اكدت كتلة صادقون النيابية، الخميس، بان مطالبة البعض بالتحالف مع الكتل الشيعية مقابل حل الحشد او دمج قواته لن تفلح.

وقال عضو الكتلة، احمد الكناني، في تصريح ل /المعلومة/، انه” ليس هناك مجال للقبول بالمفاوضات الخاصة بتشكيل اغلبية نيابية في الحكومة الجديدة اذا كان احد شروطها تمس الحشد الشعبي وديمومته في العراق”.

ولفت الى انه” بعيدا عن توجهات بعض الكتل الشيعية التي تتناغم رغباتها مع حل الحشد الشعبي فان تحالف الفتح بكل كتلة ومكوناته لن يقبل بالدخول في اي اغلبية على حساب وحدة العراق”.

وأشار الى ان” بعض القوى السنية ترى ما نراه نحن في الحشد الشعبي وضرورة بقائه في الوجود وحمايته لوحدة الأراضي العراقية وتامين المناطق التي يسطر عليها كما ثبت ذلك للجميع في عام 2014″.

وكانت هناك مطالبات من بعض القوى السياسية واشتراط حل الحشد مقابل القبول بالانضمام الى الأغلبية الشيعية وتشكيل الحكومة المقبلة.