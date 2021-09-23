أعلن المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الجنوبي.

القيسي قال في بيان ان "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بناءً على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص الأمنية تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الميناء".

واضاف، ان "من خلال اجراءات الكشف والتدقيق تبين وجود مادة (سماد يوريا نتروجين) والذي يمنع تداوله في الأسواق المحلية دون موافقات خاصة".

وتابع، انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".