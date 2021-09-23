تزامنا مع الزيارة.. كربلاء تصدر توجيها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وجه نائب محافظ كربلاء علي الميالي، اليوم الخميس، بأعتقال كل من يتلاعب بالاسعار من اصحاب البقالة في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لنائب محافظ كربلاء في بيان ان "الاخير اجرى زيارة ميدانية لعلوة خضار وفواكة كربلاء لمتابعة الاسعار وعدم استغلال اوقات الزيارة لرفع السعر".

وبحسب البيان، وجه الميالي بأعتقال كل من تسول له نفسه في التلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين

واضاف، ان "الحكومة المحلية تؤكد لا تهاون مع أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الأوضاع الراهنة ويتحكمون بقوت المواطنين".