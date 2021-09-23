القبض على متهمة اقدمت على خطف طفلة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمة اقدمت على خطف طفلة منذ العام 2013 في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بعد توافر معلومات دقيقة عن وجود متهمة مطلوبة وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومطلوبة ايضا وفق عدة جرائم تتعلق بخطف الاطفال ومنها جريمة خطف طفلة منذ العام ٢٠١٣، وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير قسم شرطة الاعظمية لالقاء القبض على المتهمة".

واضاف البيان ان "فريق العمل تمكن من تحديد مكان تواجدها وتم تنفيذ امر القبض والتحري الصادر من القضاء بحقها حيث تم اقتيادها الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها اصوليا وفق القانون".