القبض على إمرأة تتاجر بالمخدرات في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميٍس، القبض على إمرأة تتاجر بالمخدرات وسط الحلة.

القيادة قالت في بيان انه "معلومات مؤكدة ومتابعة حثيثة مكّنت مفارز شعبة شؤون مخدرات البلدة ، من إلقاء القبض على امرأة تتاجر بالمخدرات وسط مدينة الحلة، ضُبطت بالجرم المشهود وبحوزتها على ما يقارب الـ(280) حبة مخدرة نوع صفر واحد".

واضاف، البيان ان "العملية تمت بعد أخذ الموافقات القضائية، ليتم توقيفها على ذمة التحقيق وفق المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".