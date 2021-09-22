طائرات القوة الجوية العراقية تستهدف اوكارا لداعش الارهابي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، استهدفت اوكارا لعصابات داعش الارهابية.

وذكرت الخلية في بيان انه "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتنيسق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة الى قيادة العمليات المشتركة ، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين".

وتابعت، "فيما نفذت طائرات ال F_16 ضربات أخرى، اجهزت فيها على ما تبقى من هذه الأوكار، وقد شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد واصوات انفجرات مدوية في المكان".