اعتقال 6 أشخاص مزقو صور المرشحين في الرمادي

أعلن قائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي، الاربعاء، اعتقال 6 من المتورطين بعمليات تمزيق صور المرشحين في المدينة.

وقال الجنابي في تصريح ل /المعلومة/ ان “القوات الامنية اعتقلت 6 من المتورطين بعمليات تمزيق صور المرشحين في مناطق مختلفة من قضاء الرمادي واحالتهم الى التحقيق “.

وأضاف، ان “بعض المعتقلين لا ينتمون الى اي حزب سياسي فيما يتم التحقيق مع بقية المعتقلين لمعرفة ما اذا كان تصرفهم بشكل غير مقصود او مدفوعين من جهات سياسية”.

وأكد أن “القوات الامنية تقوم بعمليات تعقب للمتورطين بعمليات تمزيق صور المرشحين في عموم مدن الانبار واحالت كل من يثب تورطه بهذه العملية الى القضاء “.

يشار الى ان مدن الانبار شهدت عمليات تمزيق لصورة مرشحين سجلت ضد مجهول دون الكشف عن هويتهم والجهة التي تقف وراءهم.ا