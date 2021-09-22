النائب المستقل باسم خشان : محاولة تحسين صورة الكاظمي قبل الانتخابات بائسة وفاشلة

اكد النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء، إن الكاظمي بدأ العمل بتحسين صورته وحكومته لم يتبق منها سوى اسابيع.

وقال خشان في تصريح صحفي إن ” محاولة الكاظمي لتحسين صورته قبل الانتخابات محاولة بائسة وفاشلة وكان من المفترض أن يبدأ في العمل منذ أن استلم المنصب وليس الان عند خروجه منه “.

ولفت الى أن ” جميع محاولات الكاظمي لتحسين الصورة لم تنفع بشيء لان الشعب يعلم جيداً العمل الذي قامت به هذه الحكومة ولا شيء يذكر “.

وأضاف أن ” العمل الحثيث الذي بدأ به الكاظمي منذ اسابيع سينتهي بعد اسابيع ايضاً لان عمر الحكومة لا يسمح لها بذلك “.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ يعمل ويحاسب في الفترة الاخير لغرض تحسين صورة الحكومة التي لم يتبقى منه سوى اسابيع.