ارتفاع طفيف بالإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، ، إنها "سجلت 2515 حالة إصابة، و 5067 حالة شفاء، و 47 حالة وفاة".

وأشارت إلى تلقي 57900 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.