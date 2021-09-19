اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، الاطاحة بمبتز سرق هاتف امرأة وهدد بنشر صورها، خلال كمين محكم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ، انه "وبعد ورود شكوى من سيدة الى مركز شرطة المنصور التابع الى قيادة شرطة بغداد تتعلق بقيام احد المتهمين بسرقة هاتفها والذي يحوي صورا عائلية وشخصية، وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل متخصص للوصول إلى السارق".

ولفتت الى ان "السارق اقدم بعد ساعات من سرقة الهاتف على ابتزاز العائلة وتهديدها بنشر الصور، حيث كثف فريق العمل البحث والتحري الى ان وصل الى المتهم، وتم استحصال موافقة القضاء لالقاء القبض عليه".

واضافت "تم استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم، وضبط جهاز الهاتف المسروق بحوزته واصطحاب المتهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".