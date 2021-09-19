الصحة تؤكد استقرار الوضع الوبائي في العراق

اكدت وزارة الصحة، الاحد، استقرار الموقف الوبائي في العراق واجتياز ذروة الموجه الثالثة.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح صحفي إن ” العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة ونشاهد هناك انخفاضا واستقرارا في اعداد الاصابات والوفيات “.

ولفتت الى أن “انخفاض اعداد الوفيات خصوصا اعداد الحالات الحرجة يؤكد عبور العراق هذه الموجة “.

وأشارت الى ” ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم التهاون باخذ اللقاح لانها ستؤدي الى دخول موجة جديدة تكون اكثر خطورة من سابقتها “.

يذكر أن اعداد الاصابات والوفيات والحالات الحرجة مستقرة وتشهد انخفاضاً منذ عدة ايام